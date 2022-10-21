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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. На внутренней стороне ТТК сформировался затор от Велозаводской улицы до моста с пересечением Москва-реки. Двигаться с разрешенной скоростью мешают ремонтные работы.

На севере МКАД серьезные затруднения образовались на отрезке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Из-за ДТП на 77-м километре кольца другие участники движения вынуждены менять полосу движения. Преодоление этого пути займет около 25 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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