"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла, следует из данных ЦОДД. На внутренней стороне ТТК сформировался затор от Велозаводской улицы до моста с пересечением Москва-реки. Двигаться с разрешенной скоростью мешают ремонтные работы.

На севере МКАД серьезные затруднения образовались на отрезке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Из-за ДТП на 77-м километре кольца другие участники движения вынуждены менять полосу движения. Преодоление этого пути займет около 25 минут.

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