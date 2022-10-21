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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

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В ЦОДД оценили столичный трафик в 3 балла. Общая длина заторов составляет 50 километров.

Затруднено движение по бульвару Энтузиастов, в районе дома № 2. Там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

Еще одно ДТП произошло на 33-м километре МКАД, там стоит неисправный автобус. Движение на данном участке затруднено на пять километров, затор продолжает расти. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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