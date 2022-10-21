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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

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В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Трудно въехать в город на Ярославском шоссе. Водителям придется снизить скорость на участке от Малыгинского проезда до станции метро "Ростокино", а затор собирается из-за производства дорожно-ремонтных работ.

Постоять в заторе автомобилистам придется на внутренней стороне МКАД от Рязанского проспекта до 15-го километра автомагистрали. Там ведутся работы по реконструкции транспортной развязки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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