"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

В ЦОДД оценили столичный трафик в 4 балла. Плотное движение наблюдалось на внешней стороне Садового кольца на участке от Проспекта Мира до улицы Новослободской. Водители стояли в заторе 10 минут.

Движение также замедлялось на внешней стороне ТТК от Ленинского проспекта до улицы Автозаводской. Причина – проведение дорожных работ по замене асфальта. Длина затора – пять километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.