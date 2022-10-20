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"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

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В ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Затор образовался на Волоколамском шоссе в сторону центра. Его длина – два километра. Путь до центра города займет около получаса.

На внешней стороне ТТК в плотном потоке двигаются машины от улицы Шереметьевской до улицы Нижней Масловки. Затор сформировался из-за ДТП на Савеловской эстакаде. Скорость движения на данном участке не превышает 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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