09:30Город
"Утро": плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе
В ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Затор образовался на Волоколамском шоссе в сторону центра. Его длина – два километра. Путь до центра города займет около получаса.
На внешней стороне ТТК в плотном потоке двигаются машины от улицы Шереметьевской до улицы Нижней Масловки. Затор сформировался из-за ДТП на Савеловской эстакаде. Скорость движения на данном участке не превышает 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро