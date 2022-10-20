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"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

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Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. При движении в сторону центра на Дмитровском шоссе трудно проехать от станции метро "Верхние Лихоборы" до улицы Всеволода Вишневского из-за аварии в левом ряду. Скорость потока там не превышает 20 километров в час. Длина затора на данном участке достигла 5-километровой отметки.

На севере МКАД сформировался затор от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Существенные затруднения в движении вызваны погодными условиями и дорожно-ремонтными работами, а также в районе Левобережной сломанная фура блокировала движение по правому ряду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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