"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, следует из данных ЦОДД. При движении в сторону центра на Дмитровском шоссе трудно проехать от станции метро "Верхние Лихоборы" до улицы Всеволода Вишневского из-за аварии в левом ряду. Скорость потока там не превышает 20 километров в час. Длина затора на данном участке достигла 5-километровой отметки.

На севере МКАД сформировался затор от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Существенные затруднения в движении вызваны погодными условиями и дорожно-ремонтными работами, а также в районе Левобережной сломанная фура блокировала движение по правому ряду.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.