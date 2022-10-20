"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла. При движении в сторону центра на Волгоградском проспекте водители могут задержаться на 15 минут на участке от Есенинского бульвара до Люблинской улицы. Скорость потока не превышает около 20 километров в час. Длина затруднений – 2,5 километра.

На МКАД при въезде в город с трассы М-4 формируется затор на внешней стороне автомагистрали. Водителям придется притормозить от района Булатниково и в плотном потоке двигаться до Каширского шоссе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.