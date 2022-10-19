"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

Дорожный трафик в городе оценили в 5 баллов. Общая протяженность заторов – 102 километра.

На юге города сложно проехать по проспекту Андропова в сторону Каширского шоссе. Причина – проведение дорожных работ на мостовой конструкции.

Непросто проехать по внешней стороне МКАД от Ленинградского проспекта до Волоколамского шоссе. Затор возник из неисправного легкового автомобиля, водитель которого перекрыл средний ряд на 69-м километре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.