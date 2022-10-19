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Город

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 5 баллов

"Утро": столичным водителям показали обстановку на дорогах

"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": трафик на столичных дорогах составил 4 балла

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории школы № 2087 "Открытие"

"Мой район. Обратная связь": функциональные зоны отдыха создали вдоль улицы Мелиховской

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 2 балла

Дорожный трафик в городе оценили в 5 баллов. Общая протяженность заторов – 102 километра.

На юге города сложно проехать по проспекту Андропова в сторону Каширского шоссе. Причина – проведение дорожных работ на мостовой конструкции.

Непросто проехать по внешней стороне МКАД от Ленинградского проспекта до Волоколамского шоссе. Затор возник из неисправного легкового автомобиля, водитель которого перекрыл средний ряд на 69-м километре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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