"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

Специалисты ЦОДД оценили дорожный трафик в столице в 5 баллов. Общая протяженность заторов составляет 120 километров.

Затруднено движение на внутренней стороне Третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Новой Башиловки. Причина затора – столкновение двух легковых автомобилей в средних рядах в самом начале Нижней Масловки.

Затор образовался и на внутренней стороне МКАД от Волоколамского до Ленинградского шоссе. Там столкнулись грузовой и легковой автомобили. Авария произошла сразу после пересечения Химкинского моста в среднем ряду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.