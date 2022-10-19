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Город

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": трафик на столичных дорогах составил 4 балла

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории школы № 2087 "Открытие"

"Мой район. Обратная связь": функциональные зоны отдыха создали вдоль улицы Мелиховской

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 2 балла

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"Мой район. Навигатор": освещение в столице перешло на зимний режим работы

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затор образовался на Новом Арбате в районе съезда на Садовое кольцо.

Затруднено движение на Волоколамском шоссе в сторону центра. На участке от улицы Игоря Нетто до Габрического скорость движения не превышает 20 километров в час.

В районе 74-го километра МКАД – затор в обе стороны. Наиболее напряженная ситуация сложилась на участке от Новокуркинского шоссе до Молодежной улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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