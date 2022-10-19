"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Затор образовался на Новом Арбате в районе съезда на Садовое кольцо.

Затруднено движение на Волоколамском шоссе в сторону центра. На участке от улицы Игоря Нетто до Габрического скорость движения не превышает 20 километров в час.

В районе 74-го километра МКАД – затор в обе стороны. Наиболее напряженная ситуация сложилась на участке от Новокуркинского шоссе до Молодежной улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.