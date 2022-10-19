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"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

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Специалисты ЦОДД оценили дорожный трафик в 5 баллов. Общая протяженность заторов составляет 120 километров.

Напряженная дорожная обстановка сложилась на Волгоградском проспекте в направлении центра. Плотный затор образовался от Ташкентской до Люблинской улицы. В районе станции метро "Текстильщики" в среднем ряду произошло столкновение двух автомобилей. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия.

Сложно проехать в сторону ТТК по Волоколамскому шоссе. Здесь традиционный утренний затор усугубляет авария грузового и легкового автомобилей сразу после выезда из Тушинского тоннеля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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