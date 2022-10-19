"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

Трафик на столичных дорогах оценили в 3 балла. Общая длина заторов составляет 60 километров.

Движение затруднено на Алтуфьевском шоссе в сторону центра. Мелкая авария с участием двух автомобилей произошла перед Илимской улицей. На место направлен экипаж дорожного патруля.

На 12-м километре МКАД по внутренней стороне столкнулись 3 автомобиля в правом ряду. Длина затора – почти 3 километра. Сотрудники ГИБДД уже прибыли на место аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.