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Город

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

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Трафик на столичных дорогах оценили в 3 балла. Общая длина заторов составляет 60 километров.

Движение затруднено на Алтуфьевском шоссе в сторону центра. Мелкая авария с участием двух автомобилей произошла перед Илимской улицей. На место направлен экипаж дорожного патруля.

На 12-м километре МКАД по внутренней стороне столкнулись 3 автомобиля в правом ряду. Длина затора – почти 3 километра. Сотрудники ГИБДД уже прибыли на место аварии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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