08:45Город
"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы
Специалисты ЦОДД оценили дорожный трафик в 5 баллов. Общая протяженность заторов составила 135 километров.
Затруднено движение по внутренней стороне на западе МКАД – от проспекта Маршала Жукова до 67-го километра. Перед съездом на Спасский мост произошло столкновение трех автомобилей с участием двух грузовых. Участники занимают правый ряд. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро