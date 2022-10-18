"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

Специалисты ЦОДД оценили дорожный трафик в 5 баллов. Общая протяженность заторов составила 135 километров.

Затруднено движение по внутренней стороне на западе МКАД – от проспекта Маршала Жукова до 67-го километра. Перед съездом на Спасский мост произошло столкновение трех автомобилей с участием двух грузовых. Участники занимают правый ряд. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.