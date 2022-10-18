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08:45

Город

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": трафик на столичных дорогах составил 5 баллов

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство бульварной зоны в Митине

"Мой район. Обратная связь": центр "Место встречи Байконур" открылся после реконструкции

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 1 балл

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 2 балла

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Специалисты ЦОДД оценили дорожный трафик в 5 баллов. Общая протяженность заторов составила 135 километров.

Затруднено движение по внутренней стороне на западе МКАД – от проспекта Маршала Жукова до 67-го километра. Перед съездом на Спасский мост произошло столкновение трех автомобилей с участием двух грузовых. Участники занимают правый ряд. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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