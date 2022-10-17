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"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах

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Трафик на дорогах Москвы составляет 4 балла. Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что утренний пик закончился, поэтому скорости на трассах постепенно растут.

При этом движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за реконструкции развязки с улицей Верхние Поля. Затор растянулся на 6,5 километра, а время в пути составит около 30 минут.

Также на два километра растянулся затор районе 80-го километра внутренней стороны МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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