"Утро": в ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах

Трафик на дорогах Москвы составляет 4 балла. Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов рассказал, что утренний пик закончился, поэтому скорости на трассах постепенно растут.

При этом движение затруднено на внутренней стороне МКАД из-за реконструкции развязки с улицей Верхние Поля. Затор растянулся на 6,5 километра, а время в пути составит около 30 минут.

Также на два километра растянулся затор районе 80-го километра внутренней стороны МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

