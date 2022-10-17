Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:30

Город

"Утро": столичным водителям показали обстановку на дорогах

"Утро": столичным водителям показали обстановку на дорогах

"Мой район. Обратная связь": в лесопарке "Кусково" обновили тропинки и установили фонари

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство территории в Строгино

"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

"Утро": трафик на столичных дорогах составляет 4 балла

Яркий рассвет заметили жители столицы

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 1 балл

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На Тульской эстакаде, на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в среднем ряду произошло ДТП. Для движения свободна всего одна полоса, а затор начинается от Лужнецкой набережной. Преодоление участка от Гагаринского тоннеля до Автозаводской улицы займет около 22 минут.

На внутренней стороне ТТК – от Велозаводской улицы до Чурской эстакады – в плотном потоке можно потерять 15 минут. Столько же придется постоять на 45-м километре внутренней стороны МКАД из-за аварии у Тропаревского лесопарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовДмитрий Лапиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика