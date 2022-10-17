"Утро": столичным водителям показали обстановку на дорогах

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла. На Тульской эстакаде, на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в среднем ряду произошло ДТП. Для движения свободна всего одна полоса, а затор начинается от Лужнецкой набережной. Преодоление участка от Гагаринского тоннеля до Автозаводской улицы займет около 22 минут.

На внутренней стороне ТТК – от Велозаводской улицы до Чурской эстакады – в плотном потоке можно потерять 15 минут. Столько же придется постоять на 45-м километре внутренней стороны МКАД из-за аварии у Тропаревского лесопарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

