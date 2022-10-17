"Утро": в ЦОДД рассказали о заторах на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Павел Парфенов оценил движение на столичных дорогах в 4 балла. Общая длина заторов составляет 102 километра.

По его словам, водители столкнутся с нестандартным затруднением на внешней и внутренней сторонах ТТК в районе Автозаводского моста. Там проводят работы по капитальному ремонту мостового полотна, из-за чего занята третья полоса движения в каждом направлении.

Длина затора по внешней стороне ТТК составляет 6,5 километра, а по внутренней стороне – 3 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

