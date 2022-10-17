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"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

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Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 5 баллов. Затор образовался на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Нижней Масловке. Затруднения начинаются от Хорошевского шоссе. Пятикилометровый участок кольца водители смогут проехать за 20 минут.

Притормаживает и внешняя сторона МКАД. Речь идет об участке от скоростной трассы М-11 до Ленинградского шоссе. Путь можно будет преодолеть за 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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