"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 5 баллов

Загруженность столичных дорог в ЦОДД оценили в 5 баллов. Затор образовался на внутренней стороне Третьего транспортного кольца на Нижней Масловке. Затруднения начинаются от Хорошевского шоссе. Пятикилометровый участок кольца водители смогут проехать за 20 минут.

Притормаживает и внешняя сторона МКАД. Речь идет об участке от скоростной трассы М-11 до Ленинградского шоссе. Путь можно будет преодолеть за 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

