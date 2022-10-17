"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы

Главный специалист ЦОДД Рамиль Абзялов рассказал, что столичный трафик оценивается в 5 баллов. По его словам, длина заторов составляет 128 километров.

Движение затруднено на Волоколамском шоссе в сторону области. Там столкнулись три автомобиля в средних рядах. Затор уже растянулся на километр, он продолжает расти. Кроме того, на съезде с дублера на 72-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля. Из-за этого на участке образовался затор длиной семь километров. Движение на 3-м километре внутренней стороны МКАД затрудняет неисправный автомобиль. В заторе водители проведут 1,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





