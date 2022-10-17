"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 1 балл

В настоящее время столичный трафик составляет 1 балл.

Водители сбрасывали скорость при движении в сторону центра на Ярославском шоссе. Речь идет об участке от Холмогорской улицы до пересечения с Северо-Восточной хордой. Длина затора составляет пять километров. Путь до ТТК оценивался в 30 минут.

Плотный трафик образовался на внешней стороне МКАД, возле Дзержинского. Преодоление участка от автовокзала "Южные ворота" до Новоегорьевского шоссе занимало более 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

