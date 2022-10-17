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Город

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 1 балл

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 1 балл

"Интервью": Петр Бирюков – о столичных дорогах и благоустройстве

Медицинскую VR-платформу создали в "Мосмедпарке"

До конца года улицы Москвы дополнительно озеленят – Бирюков

Бирюков рассказал о готовности Москвы к холодному сезону

Заммэра Москвы рассказал о планах благоустройства в столице

Петр Бирюков дал интервью телеканалу Москва 24

"Мой район. Навигатор": эскалаторная галерея на Воробьевых горах станет удобным маршрутом

"Мой район. Навигатор": эскалаторную галерею откроют на Воробьевых горах

"Мой район. Навигатор": благоустройство началось на территории около эскалаторной галереи

В настоящее время столичный трафик составляет 1 балл.

Водители сбрасывали скорость при движении в сторону центра на Ярославском шоссе. Речь идет об участке от Холмогорской улицы до пересечения с Северо-Восточной хордой. Длина затора составляет пять километров. Путь до ТТК оценивался в 30 минут.

Плотный трафик образовался на внешней стороне МКАД, возле Дзержинского. Преодоление участка от автовокзала "Южные ворота" до Новоегорьевского шоссе занимало более 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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