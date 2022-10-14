Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

10:45

Город

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

В Москве установят мемориальную доску в честь модельера Надежды Ламановой

"Утро": общая длина заторов в столице составила 94 километра

"Утро": плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 0 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

В Москве расширили перечень адресов для обращения за соцпомощью мобилизованным

В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 86 километров.

На севере города сложно проехать в сторону проспекта Мира по Ярославскому шоссе, а именно от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей перед путепроводом.

Затруднено движение от 70-го до 76-го километра МКАД из-за аварии трех автомобиле. Участники перекрыли правые ряды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика