"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 86 километров.

На севере города сложно проехать в сторону проспекта Мира по Ярославскому шоссе, а именно от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода. Причина – столкновение грузового и легкового автомобилей перед путепроводом.

Затруднено движение от 70-го до 76-го километра МКАД из-за аварии трех автомобиле. Участники перекрыли правые ряды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.