08:45Город
"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов
В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов составила 102 километра.
На юге города затруднено движение в сторону ТТК от Каширского шоссе до станции метро "Коломенская". Там перед пересечением улицы Новинки произошло столкновение двух легковых автомобилей. Длина затора – 2,5 километра.
На севере столицы начинает собираться затор на Ленинградском проспекте из-за неисправного легкового автомобиля на Тверском путепроводе. Начало затора – от станции метро "Динамо".
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро