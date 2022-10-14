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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

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В ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов. Общая длина заторов составила 102 километра.

На юге города затруднено движение в сторону ТТК от Каширского шоссе до станции метро "Коломенская". Там перед пересечением улицы Новинки произошло столкновение двух легковых автомобилей. Длина затора – 2,5 километра.

На севере столицы начинает собираться затор на Ленинградском проспекте из-за неисправного легкового автомобиля на Тверском путепроводе. Начало затора – от станции метро "Динамо".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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