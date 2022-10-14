"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. Затруднено движение на юго-востоке МКАД. Кроме затора из-за дорожных работ на 14-м километре, проблемы с трафиком наблюдаются из-за аварии в районе Волгоградского проспекта. 45 минут водители простоят на участке от Косинской эстакады до улицы Капотня.

Притормаживает автомобилисты на Рязанском проспекте от улицы Хлобыстова до Луховицкой улицы. Скорость машин там снизилась до 15 километров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.