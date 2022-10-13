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"Утро": общая длина заторов в столице составила 105 километров

"Утро": общая длина заторов в столице составила 105 километров

"Утро": плотный поток сформировался на Каширском шоссе

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Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в столице составила 105 километров.

Затруднено движение по Щелковскому шоссе на пересечении с улицей Бирюсинка. На перекрестке произошло столкновение легковых автомобилей. Длина затора – один километр.

На Хорошевской эстакаде правый ряд занимает неисправный автомобиль "ГАЗель". Длина затора пока небольшая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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