"Утро": общая длина заторов в столице составила 105 километров

Специалисты ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла. Общая длина заторов в столице составила 105 километров.

Затруднено движение по Щелковскому шоссе на пересечении с улицей Бирюсинка. На перекрестке произошло столкновение легковых автомобилей. Длина затора – один километр.

На Хорошевской эстакаде правый ряд занимает неисправный автомобиль "ГАЗель". Длина затора пока небольшая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.