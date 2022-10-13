07:30Город
"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл
В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. На Савеловской эстакаде машины плотно едут в обоих направлениях ТТК. Скорость потоков при этом остается максимально разрешенной – 60 километров в час.
На шоссе Энтузиастов есть затруднения движения в направлении центра. Перед Большим Купавенским проездом уплотнился поток, начиная от МКАД, а впереди начал формироваться затор от Электродного проезда до Авиамоторной улицы.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Утро