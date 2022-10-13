"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

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В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. На Савеловской эстакаде машины плотно едут в обоих направлениях ТТК. Скорость потоков при этом остается максимально разрешенной – 60 километров в час.

На шоссе Энтузиастов есть затруднения движения в направлении центра. Перед Большим Купавенским проездом уплотнился поток, начиная от МКАД, а впереди начал формироваться затор от Электродного проезда до Авиамоторной улицы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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