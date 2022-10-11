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10:45

Город

"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Москвичи заметили лису около многоэтажных домов в Северном Бутове

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"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

Дорожный трафик в Москве оценили в 5 баллов. Общая длина заторов составила 125 километров.

На Варшавском шоссе в сторону области, в районе дома № 170, произошло столкновение двух автомобилей в третьей полосе. Движение затруднено на один километр.

Также в Северо-Западном тоннеле в сторону центра произошла авария с участием двух автомобилей в левой полосе. Движение затруднено на четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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