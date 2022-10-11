"Утро": общая длина заторов составила 125 километров

Дорожный трафик в Москве оценили в 5 баллов. Общая длина заторов составила 125 километров.

На Варшавском шоссе в сторону области, в районе дома № 170, произошло столкновение двух автомобилей в третьей полосе. Движение затруднено на один километр.

Также в Северо-Западном тоннеле в сторону центра произошла авария с участием двух автомобилей в левой полосе. Движение затруднено на четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.