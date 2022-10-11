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Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

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Столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов. На Сухаревской площади встретились плотные потоки противоположных направлений Садового кольца. На внутренней стороне поток уплотнился от Красных ворот, а внешняя сторона стала притормаживать от Самотечной эстакады.

Водителям пришлось полчаса добираться до центра столицы на Рязанском проспекте. Там средняя скорость магистрали не превышала 20 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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