"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

Дорожный трафик в Москве оценили в 6 баллов. Общая длина заторов – 120 километров.

Затруднено движение на 14-м километре МКАД. Там произошло столкновение двух автомобилей. Ситуация осложняется дорожными работами по ремонту развязки. Затор растянулся на 10 километров.

При выезде из Волоколамского тоннеля в левой полосе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение на данном участке затруднено на 1,5 километра.

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