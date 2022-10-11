Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

09:45

Город

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": общая длина заторов в столице составила 120 километров

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Москвичи заметили лису около многоэтажных домов в Северном Бутове

Профессиональный теннисный корт появился во дворе жилого дома в Таганском районе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

Собянин поручил ускорить открытие Дома сестринского ухода "Даниловский"

Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов Центра паллиативной помощи в ЦАО

Дорожный трафик в Москве оценили в 6 баллов. Общая длина заторов – 120 километров.

Затруднено движение на 14-м километре МКАД. Там произошло столкновение двух автомобилей. Ситуация осложняется дорожными работами по ремонту развязки. Затор растянулся на 10 километров.

При выезде из Волоколамского тоннеля в левой полосе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение на данном участке затруднено на 1,5 километра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика