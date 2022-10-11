"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на северо-западе МКАД в обоих направлениях. На внутренней стороне движению мешает ДТП в районе 76-го километра автомагистрали, а внешнюю сторону тормозит столкновение на 74-м километре в правом ряду.

На Волгоградском проспекте 20 минут водители потеряют в заторе в направлении центра. Начинается он от улицы Академика Скрябина и тянется до пересечения с Люблинской улицей.

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