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Город

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

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ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на северо-западе МКАД в обоих направлениях. На внутренней стороне движению мешает ДТП в районе 76-го километра автомагистрали, а внешнюю сторону тормозит столкновение на 74-м километре в правом ряду.

На Волгоградском проспекте 20 минут водители потеряют в заторе в направлении центра. Начинается он от улицы Академика Скрябина и тянется до пересечения с Люблинской улицей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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