"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла. Медленно едут автомобилисты на Ярославском шоссе в сторону центра Полчаса займет путь до Северянинского путепровода, а средняя скорость на магистрали не превышает 12 километров в час.

Также водители стоят в заторе на участке шоссе Энтузиастов от Главной аллеи до Проспекта Буденного. У дома № 25 произошло ДТП, а скорость машин там снизилась до трех километров в час.

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