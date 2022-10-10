"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Дорожный трафик в Москве оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 65 километров.

Непросто проехать в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова до Звенигородской эстакады. Там в районе 2-го Силикатного проезда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Начало затора – от Живописного моста.

Затруднено движение в сторону ТТК по Варшавскому шоссе, а именно от 3-го Дорожного проезда до Кантемировской улицы. Причина – столкновение двух автомобилей на пересечении Черноморского бульвара.

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