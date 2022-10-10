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Город

"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 102 километра

"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

В Москве завершился ремонт Нижегородской эстакады

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Новости часа: на Крымском мосту продолжается восстановление второго ж/д пути

Дорожный трафик в Москве оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 65 километров.

Непросто проехать в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова до Звенигородской эстакады. Там в районе 2-го Силикатного проезда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Начало затора – от Живописного моста.

Затруднено движение в сторону ТТК по Варшавскому шоссе, а именно от 3-го Дорожного проезда до Кантемировской улицы. Причина – столкновение двух автомобилей на пересечении Черноморского бульвара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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