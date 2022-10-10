Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:45

Город

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

В Москве завершился ремонт Нижегородской эстакады

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Новости часа: на Крымском мосту продолжается восстановление второго ж/д пути

Новости часа: Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом РФ

Монолитные работы завершены на станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Новости последнего часа: паром для перевозки большегрузов запустят в Крыму 9 октября

Новости последнего часа: 13 поездов прошли по Крымскому мосту после ЧП

Дорожный трафик в городе оценили в 5 баллов. Общая длина заторов – 122 километра.

Непросто проехать по внутренней стороне на западе ТТК, а именно от Бережковского моста до Кутузовского тоннеля. Там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

На юге МКАД затруднено движение от Липецкой улицы до Ясенева. Причина – неисправный грузовик на 40-м километре автомагистрали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика