"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 5 баллов

Дорожный трафик в городе оценили в 5 баллов. Общая длина заторов – 122 километра.

Непросто проехать по внутренней стороне на западе ТТК, а именно от Бережковского моста до Кутузовского тоннеля. Там произошло столкновение грузового и легкового автомобилей.

На юге МКАД затруднено движение от Липецкой улицы до Ясенева. Причина – неисправный грузовик на 40-м километре автомагистрали.

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