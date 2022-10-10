Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Город

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

В Москве завершился ремонт Нижегородской эстакады

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

Новости часа: на Крымском мосту продолжается восстановление второго ж/д пути

Новости часа: Путин 10 октября проведет совещание с Совбезом РФ

Монолитные работы завершены на станции "Новаторская" Троицкой линии метро

Новости последнего часа: паром для перевозки большегрузов запустят в Крыму 9 октября

Новости последнего часа: 13 поездов прошли по Крымскому мосту после ЧП

Новости последнего часа: грузовые и пассажирские поезда по Крымскому мосту идут по графику

Рабочие приступили к внутренней отделке пяти станций на Троицкой линии метро

Дорожную обстановку в столице оценили в 2 балла. Общая длина заторов – 59 километров.

На внешней стороне ТТК перед Бережковским мостом стоит неисправный автомобиль. Из-за этого водителям приходится снижать скорость от 2-го Красногвардейского проезда. Затор растянулся на 2,5 километра.

На Ярославском шоссе сформировался затор длиной в пять километров из-за неисправного автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Утро
городтранспортвидеоНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика