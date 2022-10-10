"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла

Дорожную обстановку в столице оценили в 2 балла. Общая длина заторов – 59 километров.

На внешней стороне ТТК перед Бережковским мостом стоит неисправный автомобиль. Из-за этого водителям приходится снижать скорость от 2-го Красногвардейского проезда. Затор растянулся на 2,5 километра.

На Ярославском шоссе сформировался затор длиной в пять километров из-за неисправного автомобиля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.