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Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 5 баллов

"Утро": общая длина заторов в столице составила 106 километров

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ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Больше 20 минут водителям придется потратить на внешней стороне ТТК на участке от Ленинского проспекта до Тульской эстакады. Там сформировался трехкилометровый затор сразу после выезда из Гагаринского тоннеля.

Также затор зафиксирован на внутренней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Капотни. Преодоление 10-километрового затора займет больше часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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