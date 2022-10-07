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"Утро": общая длина заторов в столице составила 106 километров

"Утро": общая длина заторов в столице составила 106 километров

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Дорожный трафик в Москве оценили в 5 баллов. Общая длина заторов – 106 километров.

На западе столицы сложно проехать в сторону ТТК по проспекту Маршала Жукова из-за ДТП на Звенигородской эстакаде. В районе 2-го Силикатного проезда правый ряд занимают грузовик и легковой автомобиль. Длина затора – шесть километров.

По-прежнему затруднено движение в сторону Каширского шоссе на проспекте Андропова. Там утром на Нагатинском мосту произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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