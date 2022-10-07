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Новости

08:30

Город

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

"Это наш город": новое футбольное поле сделали на месте заброшенного долгостроя в Ясеневе

"Это наш город": в столичные поликлиники поставили более 500 единиц нового медоборудования

"Это наш город": на станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

На станции метро "Рижская" БКЛ завершили установку арок

"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и отправка корабля Crew Dragon на МКС

"Москва и мир": благоустройство в Нагатинском затоне и полет корабля Crew Dragon на МКС

"Москва и мир": благоустройство лесопарка "Кусково" и полет корабля Crew Dragon на МКС

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Это следует из данных ЦОДД.

При движении в сторону центра придется постоять в заторе от улицы Главная аллея до метро "Авиамоторная". В плотном потоке машины двигаются с минимальной скоростью, а путь до ТТК займет больше 25 минут.

На МКАД от Долгопрудненского лесопарка до Ленинградского шоссе растянулся затор. Его длина достигла отметки в четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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