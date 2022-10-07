"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. Это следует из данных ЦОДД.

При движении в сторону центра придется постоять в заторе от улицы Главная аллея до метро "Авиамоторная". В плотном потоке машины двигаются с минимальной скоростью, а путь до ТТК займет больше 25 минут.

На МКАД от Долгопрудненского лесопарка до Ленинградского шоссе растянулся затор. Его длина достигла отметки в четыре километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.