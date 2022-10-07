"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Водителям придется притормозить на внешней стороне ТТК на Савеловской эстакаде. Путь от проспекта Мира до улицы Бутырской займет 15 минут.

Водителям придется снизить скорость на 10-м километре МКАД. Дорожными ограждениями занят левый ряд из-за продолжающихся работ по ремонту транспортной развязки. Затор начинается от Рязанского проспекта и тянется до улицы Верхние Поля. Преодолеть этот участок получится за 20 минут.

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