"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. На Волгоградском проспекте при движении в сторону центра в районе Зеленодольской улицы неисправный автомобиль в среднем ряду стал причиной трехкилометрового затора.

Из-за проведения дорожных работ водителям пришлось снизить скорость на МКАД, на 10-м километре на внутренней стороне. Затор начался от Рязанского проспекта и протянулся до улицы Верхние Поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.