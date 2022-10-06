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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл

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В ЦОДД оценили московский трафик в 1 балл. На Волгоградском проспекте при движении в сторону центра в районе Зеленодольской улицы неисправный автомобиль в среднем ряду стал причиной трехкилометрового затора.

Из-за проведения дорожных работ водителям пришлось снизить скорость на МКАД, на 10-м километре на внутренней стороне. Затор начался от Рязанского проспекта и протянулся до улицы Верхние Поля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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