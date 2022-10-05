"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов

Специалисты в ЦОДД оценили московский трафик в 6 баллов. Общая длина заторов составила 169 километров.

На Варшавском шоссе, в сторону центра, в районе дома №10 произошло столкновение двух автомобилей в четвертой полосе. Движение затруднено на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.