"Утро": нормальное атмосферное давление ожидается в столице 5 октября

В среду, 5 октября, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 78%. Атмосферное давление в городе установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 9 градусов тепла. Вечером температура составит 7 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.