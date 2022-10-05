"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценили в 4 балла. На внешней стороне ТТК из-за ДТП в левом ряду сформировался затор на участке от Шмитовского проезда до Кутузовского тоннеля.

На севере МКАД, на внешней стороне от Дмитровского до Путилковского шоссе, водители могут потерять больше 30 минут, преодолевая десятикилометровый затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.