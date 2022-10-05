"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла. Общая длина заторов – 85 километров.

На МКАД, на внутренней стороне, образовался затор из-за неисправного грузового автомобиля. Он растянулся на восемь километров, поэтому сложно проехать от Липецкой улицы до улицы Поляны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.