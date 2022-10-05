"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 2 балла

В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 2 балла. Водителям приходится сбрасывать скорость на внутренней стороне МКАД на участке от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Длина затруднений – семь километров.

Трудно въехать в город на Ярославском шоссе. Сразу после пересечения с МКАД водители встали в затор, длина которого достигла пятикилометровой отметки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.