"Утро": девять градусов тепла ожидается в столице 5 октября

В среду, 5 октября, в Москве ожидаются облачная погода и дождь. Температура днем составит девять градусов.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Влажность воздуха – 78%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



