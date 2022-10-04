"Утро": общая длина заторов составила 80 километров

Специалисты ЦОДД оценили движение в городе в 4 балла. На Ленинградском проспекте в сторону центра произошла авария в среднем ряду. Длина затора составляет чуть более одного километра.

На внутренней стороне МКАД от Варшавского шоссе в крайнем левом ряду встал неисправный легковой автомобиль. Машина находится на 34-м километре.

Общая длина заторов составила 80 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



