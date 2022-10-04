"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

Столичный трафик в утренние часы составил 4 балла. На внешней стороне Садового кольца водителям придется притормозить в районе Садовой-Каретной улицы. Небольшое затруднение на участке от пересечения с Олимпийским проспектом до Тверской улицы можно преодолеть за 15 минут.

На внешней стороне МКАД – плотный трафик от Дмитровского шоссе до Лихачевского проспекта. Преодоление этого отрезка автомагистрали займет 20 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.