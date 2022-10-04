"Утро": москвичам рассказали о погоде 4 октября

Во вторник, 4 октября, в Москве ожидаются облачная погода и дождь. Температура днем составит 13 градусов. Атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.

Будет дуть ветер с порывами 4–9 метров в секунду. Влажность воздуха составит 78%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.