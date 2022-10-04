"Утро": общая длина заторов в столице составила 110 километров

Движение в столице оценили в 5 баллов. Мелкое ДТП стало причиной небольшого затора на проспекте Вернадского при движении в сторону центра. Перед станцией метро "Юго-Западная" в крайнем левом ряду столкнулись два автомобиля, движение затруднено на один километр.

Еще снизить скорость придется на Профсоюзной улице. Общая длина заторов составила 110 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.