"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 4 октября

Атмосферное давление в столице установилось в четверг, 29 сентября, на отметке 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 78%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 13 градусов тепла. Вечером – 11 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.