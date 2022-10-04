"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

Специалисты ЦОДД оценили столичный трафик в 5 баллов. Затруднено движение на внешней стороне Третьего транспортного кольца на участке от проспекта Мира до Бутырской улицы.

На внешней стороне МКАД между Дмитровским и Ленинградским шоссе в плотном потоке водители двигались со скоростью 40 километров в час. Длина затора на данном отрезке составила 6,5 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.