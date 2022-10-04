"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

Движение в Москве оценили в 4 балла. Длина заторов составила 106 километров.



Водителям придется постоять в заторе длиной в один километр на Варшавском шоссе в сторону центра. Причина – ДТП в левом ряду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.